Mercato – Inter, l’ultima idea di Inzaghi è Loftus-Cheek: lo manda Lukaku

Il centrocampista inglese è stato seguito anche dalla Lazio

In un centrocampo che con l'arrivo di Henrikh Mkhitaryan vedrà aumentare notevolmente il tasso tecnico, Simone Inzaghi sa bene che in vista della nuova stagione potrebbero essere necessarie anche sfumature diverse. Dopo aver salutato Vecino, infatti, l'Inter perderà Arturo Vidal e ascolterà offerte per Roberto Gagliardini: tre centrocampisti con caratteristiche ben definite, utilizzati soprattutto per aggiungere fisicità ad un centrocampo di grande classe. Per questa ragione, come scritto da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi sta considerando l'innesto di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea, centrocampista alto 191 centimetri dotato di grande presenza fisica.