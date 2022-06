GdS – Dybala aspetta l’Inter e rifiuta l’Arsenal: atteso il vertice decisivo

L'attaccante argentino attende la chiamata definitiva dei nerazzurri

Il tempo di mettere a punto gli ultimi incastri e Paulo Dybala diventerà un nuovo calciatore dell' Inter . Ad oggi sono minime, infatti, le probabilità che il matrimonio tra l'argentino e il club nerazzurro possa saltare, anche se nel calciomercato tutto può cambiare improvvisamente da un istante all'altro. Come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport , in settimana i dirigenti interisti vedranno l'agente Jorge Antun e alcuni rappresentanti della Joya per un riaggiornamento dopo l'ultima proposta presentata al calciatore, pari a 6 milioni netti più uno di bonus.

L'Inter dovrà chiedere ancora una volta un pizzico di pazienza, in attesa di poter liberare spazio nel reparto avanzato. I nerazzurri dovranno infatti liberarsi prima di Alexis Sanchez, giocatore che guadagna uno stipendio importante e che - nonostante la corte di Siviglia e Galatasaray - non ha ancora trovato altre destinazioni. Anche per questo motivo in settimana l'Inter incontrerà il suo procuratore Fernando Felicevich per cercare di trovare una soluzione che metta d'accordo tutti, anche tramite il pagamento di una buonuscita. Nel frattempo - dopo Dortmund, Siviglia e Newcastle - Dybala ha rifiutato anche la corte dell'Arsenal, in attesa di una chiamata definitiva a tinte nerazzurre.