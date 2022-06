Inter-Nazionali: tutti gli impegni dei nerazzurri tra amichevoli e Nations League

10 i nerazzurri convocati

Pietro Magnani

Sono tanti i calciatori dell'Inter impegnati con le nazionali in questi giorni. Tra Nations League e amichevoli varie infatti, sono ben 10 i calciatori che dovranno aspettare qualche giorno prima di andare in vacanza. Ecco nel dettaglio come si stanno comportando i calciatori dell'Inter e quali impegni li aspettano ancora.

ITALIA - Bastoni, Barella

(Italia-Argentina 0-3)

(Italia-Germania 4/06 ore 20:45)

(Italia-Ungheria 07/06 20:45)

(Inghilterra-Italia 11/06 20:45)

(Germania-Italia 14/06 20:45)

Non una grande partenza quella della Nazionale Italiana, che è stata umiliata dall'Argentina ben più di quanto dica il risultato. La speranza è che Barella e Bastoni, tra i meno peggio nella "Finalissima", riescano a dare la scossa ad un gruppo che pare ormai demotivato contro le prossime avversarie. Certo trovare ora come ora Germania e Inghilterra non sarà una passeggiata.

OLANDA - Dumfries, De Vrij

(Belgio-Olanda 1-4)

(Galles-Olanda 08/06 20:45)

(Olanda-Polonia 11/06 20:45)

(Olanda-Galles 14/06 20:45)

Prova convincente dell'Olanda, con Dumfries protagonista di una grande prova, condita anche dalla quarta rete. Nessun minuto in campo invece per De Vrij.

SLOVACCHIA - Skriniar

(Bielorussia-Slovacchia 0-1)

(Slovacchia-Kazakistan 06/06 20:45)

(Azerbaigian-Slovacchia 10/06 18:00)

(Kazakistan-Slovacchia 13/06 16:00)

Prova di sostanza di Skriniar, alla prima da capitano con la sua Slovacchia. Per lui 90 minuti in campo nella vittoria dei suoi.

CROAZIA - Brozovic

(Croazia-Austria 0-3)

(Croazia-Francia 06/06 20:45)

(Danimarca-Croazia 10/06 20:45)

(Francia-Croazia 13/06 20:45)

Brutto esordio in questo filotto di partite per Brozovic. La sua Croazia prende forse sottogamba l'Austria e viene umiliata a domicilio da un secco 3 a 0.

BOSNIA - Dzeko

(Finlandia-Bosnia 04/06 18.00)

(Bosnia-Romania 07/06 20:45)

(Montenegro-Bosnia 11/06 20:45)

(Bosnia-Finlandia 14/06 20:45)

Edin Dzeko scenderà in campo per la prima volta stasera in questi impegni di Nations League. L'attaccante insegue un record: in caso di rete diventerebbe il marcatore più anziano della storia della Bosnia.

ARGENTINA - Lautaro, Correa

(Italia-Argentina 0-3)

(Argentina-Estonia 05/06 20:00)

(Brasile-Argentina 11/06 13:00)

Grandissima prova di Lautaro Martinez, che nella "passeggiata" dell'Argentina sull'Italia, prima sblocca la partita con il goal dell'1 a 0, poi serve un assist stupendo a Di Maria per il 2 a 0.

URUGUAY - Vecino

(Messico-Uruguay 0-3)

(Stati Uniti-Uruguay 05/06 23:00)

(Uruguay-Giamaica 11/06 22:00)

Ottima partita anche per Vecino, che ha aperto la mattanza del suo Uruguay sul Messico con la rete dell'1 a 0.