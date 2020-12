Caccia all’attaccante, Inter e Juventus su Pellè. Ma in corsa c’è anche una rivale dalla Premier

Alla veneranda età di trentacinque anni, Graziano Pellè potrebbe finalmente avere la chance di mettere le sue qualità in mostra nel campionato italiano. Cresciuto nelle giovanili del calcio nostrano, l’attaccante è poi emigrato all’estero, riuscendo ad imporsi soprattutto al Feyenoord e Southampton.

Volato in Cina dopo l’Europeo del 2016, in cui è stato il titolare della Nazionale con Antonio Conte in panchina, vede scadere oggi il suo contratto che lo lega allo Shandong Luneng. Il governo cinese, infatti, ha imposto una stretta agli stipendi dei calciatori, spingendo di fatto per il ritorno in Europa dell’attaccante.

Pellé fa parecchia gola in Serie A. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, su di lui c’è l’Inter, a caccia di un vice-Lukaku da acquistare nella prossima sessione di mercato. La formazione nerazzurra deve fronteggiare la concorrenza della Juventus, alla ricerca di una punta di fisico, con esperienza internazionale.

Per il calciatore, però, ci sono anche sirene dall’Inghilterra, con il West Ham pronto ad inserirsi nella corsa.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<