I numeri del 2020: Lukaku goleador, Sanchez l’uomo assist. Dai contrasti ai dribbling, tutte le graduatorie

Quello che si sta per concludere è stato sicuramente un anno ricco di soddisfazioni per l’Inter di Antonio Conte, che ha chiuso al secondo posto in campionato ed è arrivata sino alla finale di Europa League. Oltre ad aver mostrato i calciatori più presenti, il sito ufficiale del club nerazzurro ha evidenziato anche gli altri numeri del 2020.

Come prevedibile Romelu Lukaku è il calciatore che ha segnato più reti, mentre l’importanza di Alexis Sanchez è evidenziata dal numero di assist serviti ai compagni. Il centravanti belga è anche il nerazzurro che ha effettuato più dribbling nel corso dell’anno, mentre Alessandro Bastoni ha completato più passaggi e Nicolò Barella è il giocatore con più contrasti all’attivo.

Classifica Marcatori

Lukaku 35

Lautaro 15

D’Ambrosio 7

Sánchez 5

Young 4

Gagliardini 4

Eriksen 4

Candreva 4

Hakimi 4

Classifica Assist

Sánchez 10

Barella 9

Lautaro 8

Young 7

Brozovic 7

Lukaku 5

Biraghi 5

Gagliardini 3

Eriksen 3

Candreva 3

Hakimi 3

Moses 3

Passaggi completati

Bastoni 2280

de Vrij 2192

Brozovic 2183

Skriniar 1785

Barella 1690

Handanovic 1080

Gagliardini 964

Godín 936

D’Ambrosio 894

Young 867

Contrasti

Barella 80

Brozovic 57

Gagliardini 49

Skriniar 48

Bastoni 48

D’Ambrosio 42

de Vrij 39

Godín 35

Vidal 28

Ranocchia 26

Hakimi 26

Dribbling effettuati

Lukaku 51

Lautaro 46

Sánchez 44

Barella 43

Young 22

Bastoni 20

Brozovic 18

Moses 16

Godín 15

Gagliardini 13

Eriksen 13

Hakimi 13

