Inter, la classifica di presenze del 2020. Comanda la Lu-La, Handanovic in campo per più minuti

Sono stati i centravanti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez i due calciatori più impiegati da Antonio Conte in questo 2020 che volge verso la conclusione. Gli attaccanti hanno collezionato quarantasette presenze, due in più di Samir Handanovic, che nel mese di febbraio è stato fermato da un infortunio. Il portiere, però, è stato il nerazzurro in campo per più minuti.

Di seguito la graduatoria, riportata sul sito ufficiale dell’Inter:

Minuti giocati

Handanovic 4050

Lukaku 3755

de Vrij 3628

Barella 3499

Bastoni 3272

Lautaro 3255

Brozovic 3074

Young 2730

Skriniar 2422

Gagliardini 2348

Partite giocate

Lukaku 47

Lautaro 47

Handanovic 45

Barella 44

de Vrij 43

Sánchez 42

Bastoni 42

Brozovic 41

Young 41

Eriksen 38

