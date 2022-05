GdS – L’Inter blinda Lautaro e affonda il colpo Dybala: pronta l’offerta

L'attaccante argentino potrebbe firmare a zero con i nerazzurri

Erano lacrime sincere quelle versate da Paulo Dybala lunedì sera davanti al pubblico dello Stadium per l'addio alla Juventus. Il legame con l'ambiente bianconero era molto forte e mai l'attaccante argentino si sarebbe aspettato di dover lasciare senza quasi possibilità di scelta. Il futuro, però, andrà oltre i suoi vecchi sentimenti, perché da qualche settimana l' Inter ha stretto la marcatura e vorrebbe chiudere una volta finito il campionato l'ingaggio a costo zero.

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha ribadito la strategia del club nerazzurro che vorrebbe formare il prossimo anno la coppia d'attacco Lautaro-Dybala. Il Toro, miglior attaccante per distacco dell'ultima stagione, verrà blindato anche a fronte di eventuali proposte per lui. Per la Joya, invece, è già pronto un quadriennale da sei milioni di euro a stagione più ricchi bonus ed ovviamente la promessa di una centralità nel progetto interista.

Lo slot per l'argentino verrà liberato dall'uscita di Alexis Sanchez, per il quale si lavorerà con l'entourage verso una risoluzione dopo aver avuto già i primi contatti. Dybala andrebbe quindi a guadagnare 12 milioni lordi, ovvero 2,5 in più rispetto ai 9,5 del Niño Maravilla. Uno sforzo che la dirigenza ritiene necessario e che cercherà di portare in porto quanto prima, perché sulla Joya potrebbe tornare forte la concorrenza anche di altre squadre.