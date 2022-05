Juventus-Perisic, accordo sui 6 milioni. La Gazzetta: “Inter già rassegnata”

L'esterno croato avrebbe già accettato l'offerta del club bianconero

Nemmeno il tempo di chiudere la pratica Paulo Dybala, per la quale l'Inter si appresta ad entrare nella fase calda della trattativa, che la Juventus sta già rispondendo con lo stesso trattamento. Il club bianconero negli ultimi giorni ha infatti accelerato i contatti con l'entourage di Ivan Perisic, dopo aver saputo delle difficoltà incontrate dall'esterno croato per il rinnovo con il club nerazzurro in vista della scadenza del prossimo giugno.