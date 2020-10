TMW – L’Inter pronta a blindare Lautaro fino al 2025: c’è la doppia clausola!

Chiuso il calciomercato, l’Inter potrà concentrarsi tutte le sue forze sul rinnovo di Lautaro Martinez. Il Toro ha già siglato 3 gol in questo avvio di campionato e ora la dirigenza nerazzurra è pronta a blindarlo.

Come riportato da Tuttomercatoweb, nei prossimi giorni ci sarà infatti un incontro per limare i dettagli per il suo prolungamento fino al 2025. Confermata l’indiscrezione sull’inserimento di una clausola anti Juventus da 175 milioni di euro e molto probabilmente ne verrà inserita anche un’altra per il resto delle società, ma sarà più bassa. La firma del contratto potrebbe arrivare a fine ottobre.

