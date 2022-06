GdS – Lukaku torna all’Inter, entro domani l’ufficialità: tutti i dettagli

Come annunciato nel tardo pomeriggio di ieri, è fatta per il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Obiettivo raggiunto per il centravanti belga che tornerà all'Inter poco meno di un anno dopo dall'addio improvviso, da quella che a tutti gli effetti venne definita come una fuga al Chelsea. Un ritorno voluto fortemente dallo stesso calciatore e dall'avvocato Sebastien Ledure, l'uomo di fiducia dell'attaccante che ha condotto in prima persona la trattativa riuscendo a strappare le condizioni imposte dai nerazzurri.