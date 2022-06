GdS – Retroscena sul ritorno all’Inter: “Lukaku commosso quando l’ha saputo”

Andato via all'improvviso lo scorso agosto per 115 milioni di euro facendo infuriare i tifosi dell' Inter , Romelu Lukaku si è probabilmente già fatto perdonare dal popolo nerazzurro conducendo in prima persona l'operazione ritorno. Il centravanti belga già lo scorso dicembre si era pentito della scelta fatta, decidendo di rendere pubblico il suo errore nell'intervista divenuta famosa ai microfoni di Sky Sport, la quale gli è pure costata una multa da un milione di euro in quanto non autorizzata dal Chelsea.

Come scritto questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, per testimoniare quanto forte era la voglia di tornare alla sua vecchia vita milanese, Lukaku si è commosso fino a sfiorare le lacrime nel momento in cui ieri pomeriggio l'avvocato Sebastien Ledure gli ha comunicato il via libera definitivo per il ritorno all'Inter. Del resto il centravanti belga è sempre stato un gigante buono, entusiasta e quasi incredulo per aver centrato l'obiettivo. Tra l'altro Big-Rom ha già sentito nei giorni scorsi l'amico e partner d'attacco Lautaro Martinez, con il quale è pronto a ricomporre la temibile LuLa.