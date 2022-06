Mercato – Dybala attende l’Inter: nuovo contatto entro il weekend

L'attaccante argentino attende un rilancio del club nerazzurro per chiudere l'affare

Antonio Siragusano

Sebbene l'accelerata decisiva delle scorse ore per la chiusura dell'affare Romelu Lukaku, l'Inter sembra intenzionata ad andare avanti per Paulo Dybala. Del resto già in un paio di occasioni Beppe Marotta ha ammesso pubblicamente di essere interessato alla Joya, pronto ad andare incontro alle sue richieste economiche per riabbracciarlo dopo le annate trascorse alla Juventus. Il club nerazzurro ha fatto filtrare anche per questo motivo che il ritorno del belga non avrebbe assolutamente escluso l'assalto all'argentino, in attesa di un nuovo rilancio al suo entourage.

Discorso vero solo in parte, visto che il grande affollamento nell'attacco nerazzurro rallenterà per forza di cose la trattativa con Paulo Dybala. L'Inter adesso ha infatti bisogno di liberare spazio in avanti per far respirare il monte ingaggi: Dzeko e Sanchez sono i due principali indiziati. La Gazzetta dello Sport ha infatti spiegato che entro il weekend il club nerazzurro sentirà l'intermediario dell'operazione Fabrizio De Vecchi per chiedere ulteriore tempo.

Rimane complicato pensare che Marotta, dopo un'esposizione così netta, decida di mollare all'improvviso un affare così ben avviato con l'agente Jorge Antun. Per questa ragione, sebbene il ritorno di Lukaku abbia momentaneamente messo in standby la Joya, l'Inter continua ad essere fiduciosa sul colpo Dybala a costo zero. Ma la vera domanda a questo punto è la seguente: quanto sarà disposto l'argentino ad attendere prima di conoscere il suo futuro?