Mkhitaryan a Milano: presto le visite mediche e le prime parole da interista

É in arrivo un nuovo colpo in casa Inter. Dopo la super notizia di ieri sera su Lukaku, oggi tocca a Henrikh Mkhitaryan. Come racconta La Gazzetta dello Sport, l'armeno è da ieri a Milano: in giornata sosterrà le visite mediche all’Humanitas di Rozzano, poi sarà il momento dell’idoneità sportiva al Coni. Infine, ci sarà il momento della firma sul contratto con tanto di foto ufficiali e prime parole da nerazzurro.