CorSera – Inter-Lukaku, trattativa viva. Intesa con Dybala: c’è la data

Il club nerazzurro sta lavorando sia sul belga che sull'argentino

In attesa di capire quale sarà il futuro di Ivan Perisic, il mercato dell'Inter sta per entrare nel vivo anche in entrata. Almeno sette calciatori (Ranocchia, Kolarov, Vecino, Radu, Vidal, Sanchez e Caicedo) potrebbero lasciare la rosa la prossima estate tra scadenze e rescissioni, senza dimenticare che anche Samir Handanovic non è ancora certo del rinnovo, per cui a tutti gli effetti potrebbe prospettarsi una mini rivoluzione.