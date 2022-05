GdS – Vertice di mercato e firma sul nuovo contratto: l’Inter blinda Inzaghi

Rinnovo in arrivo per l'allenatore nerazzurro

La vittoria in finale di Coppa Italia sulla Juventus che ha consegnato il secondo trofeo della stagione all' Inter , ha convinto definitivamente i dirigenti nerazzurri sulle qualità in panchina di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro rimarrà senza alcun dubbio anche il prossimo anno ad Appiano Gentile, a prescindere da come andrà l'ultima giornata sul fronte scudetto tra San Siro e Reggio Emilia.

Come già spiegato poche settimane fa, La Gazzetta dello Sport ha confermato che la prossima settimana l'Inter prolungherà di un altro anno il contratto del tecnico interista fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2024. Inzaghi verrà premiato per la buona stagione con un corposo aumento dagli attuali 4 a 5,5 milioni di euro netti. Inoltre, prima di mettere nero su bianco, ad inizio settimana andrà in scena un vertice di mercato con tutta la società per fissare le linee guida dei prossimi movimenti sia in entrata che in uscita.