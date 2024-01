Due BIG d’Europa si fiondano sull’interista in vendita

Denzel Dumfries è sempre più lontano dal rinnovo del contratto in scadenza con l’Inter il 30 giugno 2025. Se il club nerazzurro non dovesse arrivare a un accordo con il suo entourage nei prossimi mesi, allora l’esterno olandese verrebbe messo in vendita nel prossimo calciomercato estivo per evitare di perderlo a zero un anno dopo.

Secondo il Corriere dello Sport, ci sono già due big europee dalle vaste disponibilità economiche pronte ad accaparrarsi Dumfries: Manchester United e Bayern Monaco. I tedeschi ci hanno provato, ma hanno preso un altro esterno dal Galatasaray, ovvero Boey. Non è escluso, però, che in estate si ripresentino in Viale della Liberazione. Fra le due, però, il club che da anni ha manifestato più interesse è sicuramente quello inglese, con il tecnico Erik ten Hag come principale sponsor del connazionale.

Il dubbio è legato proprio al futuro dell’allenatore, vista la stagione sin qui insufficiente dei Red Devils. Se dovesse rimanere, sarebbe lecito aspettarsi un’offerta del Manchester United nella sessione estiva.