Thuram può eguagliare 4 BOMBER della storia nerazzurra

Marcus Thuram viene da una finale di Supercoppa caratterizzata anche dai suoi errori, prima che Lautaro Martinez risolvesse la pratica nei minuti di recupero. Ma ciò non intacca il suo brillante impatto sul mondo Inter: gol, assist, partecipazione costante al gioco collettivo, soluzioni individuali offerte con i suoi strappi in velocità.

Il francese si è messo in testa un obiettivo: vuole battere il suo record di gol stagionali in carriera che risale alle 16 reti con la maglia del Borussia Mönchengladbach nell’annata scorsa. Al momento è a quota 10 realizzazioni, di cui 8 in Serie A, 1 in Champions League (Inter-Benfica) e 1 in Supercoppa (semifinale Inter-Lazio).

Se il numero 9 dell’Inter riuscisse a toccare la doppia cifra in campionato, inoltre, si unirebbe ai quattro grandi della storia nerazzurra che sono riusciti a fare lo stesso nella stagione d’esordio a Milano: si tratta di Yuri Djorkaeff (14 nel 1996-97), Ronaldo (25 nel 1997-98), Samuel Eto’o (12 nel 2009-10) e Romelu Lukaku (23 nel 2019-20).