C’è un giocatore della Fiorentina che PREOCCUPA Inzaghi più degli altri

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è da anni una squadra con un’identità ben precisa e composta da calciatori di qualità. L’attuale quarto posto in classifica, nonostante la partita da recuperare per il viaggio in Arabia Saudita, è tutto tranne che casuale ed è lì a certificarlo. Dopo la delusione in Supercoppa, domani sera i viola sfideranno l’Inter al Franchi.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha studiato con il suo staff una compagine piena di insidie e ha acceso i riflettori su un calciatore in particolare, quello che quando vede Inter dà il meglio di sé: si tratta di Giacomo Bonaventura.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenatore si è concentrato sugli isolamenti degli esterni d’attacco che agiranno ai lati di Beltran e poi soprattutto sull’ex milanista, che Inzaghi stima e quindi teme particolarmente per la sua capacità di agire fra le linee e di offrire la soluzione del tiro da fuori. Il centrocampo dell’Inter, inoltre, sarà sperimentale con due terzi del reparto rinnovati, vista la contemporanea assenza di Barella e Calhanoglu che verranno sostituiti da Frattesi e Asllani.

In carriera, Bonaventura ha sfidato l’Inter tra Serie A e Coppa Italia per 22 volte, con le maglie di Atalanta, Milan e appunto Fiorentina, rimediando 6 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte. Il bottino personale è ottimo: 5 gol e 5 assist. Anche per questo Simone Inzaghi ha lavorato molto sulle capacità del trequartista marchigiano.