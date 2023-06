Una delle più grandi sorprese della stagione europea, uno dei migliori calciatori italiani dell’ultimo anno solare. Federico Dimarco è esploso sotto la guida di Simone Inzaghi e il mercato se n’è accorto.

Dall’Inghilterra il giornalista Miguel Delaney su The Indipendent racconta che addirittura Manchester United e Real Madrid avrebbero avuto contatti con l’Inter per l’esterno mancino. In particolar modo i Red Devils, viste le difficoltà nel piazzare un grande colpo in attacco, avrebbero cambiato priorità focalizzandosi sulla difesa e sarebbero molto attratti dall’enorme duttilità di Dimarco che ritengono non abbia ancora espresso tutto il suo pieno potenziale. United e Real sarebbero quindi le squadre maggiormente interessate al laterale interista che ha attirato una lunga serie di pretendenti.