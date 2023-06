Stanno saltando tutti gli equilibri del calciomercato con l’Arabia Saudita che sta attirando nel proprio campionato grandi stelle ma anche calciatori meno conosciuto, ma più funzionali. Oltre al tentativo per Lukaku, le voci su Umtiti e molti altri ancora, si registra un’offerta anche per Stefan de Vrij, in scadenza di contratto con l’Inter tra 10 giorni.

Lo conferma il suo agente Federico Pastorello intervenuto in occasione della presentazione del premio Golden Boy 2023. “C’è stata una proposta interessante, ma Stefan non si sente pronto per una scelta di questo tipo – ha annunciato l’agente del difensore nerazzurro –. Ha tanto da dare, è legato a questa società e ha preso la decisione di rimanere. Rinnovo? Per il momento stiamo definendo un po’ tutto, abbiamo già parlato con il club, bisogna solo aspettare. Sono ottimista” le parole riportate da Sportitalia.

L’opinione di Passione Inter

Considerando che dovrebbe rinnovare alle stesse cifre percepite fino ad oggi, de Vrij è un’occasione da non farsi sfuggire. Nel finale di stagione è apparso in crescendo e a queste cifre trovare un sostituto degno, in un mercato in cui bisognerà lavorare su tanti fronti, non è semplice.