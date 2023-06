Pimenta, ag. Mkhitaryan: “Rinnovo? C’è tempo, ne parleremo”

Henrikh Mkhitaryan è arrivato dalla Roma a zero la scorsa estate. In pochi si sarebbero aspettati una stagione del genere da parte dell’armeno. Il classe 1989 ha firmato un biennale al suo arrivo, dunque il suo contratto andrà in scadenza il prossimo anno.

A tal proposito ha parlato Rafaela Pimenta, agente del giocatore: “Mkhitaryan ha ancora un anno di contratto. Parleremo con l’Inter per vedere cosa ne pensano del rinnovo ma l’Inter ha fatto una bellissima campagna, ha fatto la finale di Champions. Facciamo passare un po’ di tempo, facciamoli respirare un po’ e poi sarò la prima a bussare alla porta”.

L’opinione di Passione Inter

La stagione di Mkhitaryan è andata ben oltre le aspettative. Forse qualcuno si è dimenticato che l’armeno prese il posto di Vidal, giocatore che avrebbe dovuto contribuire molto di più ma che spesso è sembrato a Milano in vacanza. Il 34enne è arrivato per fare la riserva, per far rifiatare Calhanoglu o chi per lui. Per Inzaghi invece diventa da subito fondamentale la sua esperienza europea, tanto da non fargli saltare nessuna gara nel girone di Champions League, escluso il ritorno col Bayern Monaco a qualificazione già ottenuta. 49 gare disputate per un totale di 3336 minuti per uno che veniva etichettato come vecchio e spesso rotto. A zero è stato un gran colpo che ha sicuramente contribuito alla stagione nerazzurra.