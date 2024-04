Milan-Inter anche sul mercato: “Derby per il difensore”

Milan-Inter non è soltanto la sfida che può assegnare ai nerazzurri lo scudetto in caso di vittoria, ma è anche un duello pronto ad accendersi nel prossimo calciomercato. Dopo il caso Tonali nel 2020 e quelli Frattesi e Thuram nel 2023, le due società meneghine condividono un altro obiettivo.

Si tratta di Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino che – secondo Tuttosport – nella prossima stagione vorrebbe giocare la Champions League e provare a competere per lo scudetto. Urbano Cairo non vorrebbe privarsi del classe 1999, ma al contempo sa che su di lui ci sono anche interessi dalla Premier League e per questo chiede circa 40 milioni di euro.

Si tratta di una valutazione molto elevata sia per l’Inter che per il Milan e di una trattativa difficile. I nerazzurri possono arrivare a tale cifra solo tramite una cessione pesante, mentre i rossoneri investiranno il grosso del budget su un attaccante, visto l’addio di Giroud a fine stagione. Per questo, non bisogna escludere formule che prevedano un prestito con obbligo di riscatto oppure l’inserimento di giovani contropartite gradite al Torino.