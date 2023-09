Come finirà Inter-Milan secondo l’Intelligenza Artificiale: risultato esatto e marcatori

A sole 48 ore dal derby tra Inter e Milan, ci siamo rivolti ad una delle tecnologie più in voga dell’ultimo periodo per cercare di scoprire come potrebbe finire lo scontro diretto tra gli uomini di Simone Inzaghi e quelli di Stefano Pioli.

Nello specifico abbiamo utilizzato Google Bard, un’intelligenza artificiale generativa e sull’apprendimento automatico sviluppato da Google a tutti gli effetti entrata nel mercato come concorrente di ChatGPT. Rilasciata per la prima volta negli Stati Uniti nel marzo 2023, questa nuova tecnologia si sta diffondendo pian piano anche in Europa.

Alla domanda su come potrebbe finire il derby di sabato tra Inter e Milan, Google Bard ha risposto così: “Direi che il punteggio più probabile è 1-1. L’Inter potrebbe portarsi in vantaggio con un gol di Lautaro Martinez, ma il Milan potrebbe pareggiare con un gol di Rafael Leão o Olivier Giroud”.

L’opinione di Passione Inter

Ovviamente si tratta semplicemente di un gioco che non vuole sostituirsi ad un'analisi approfondita sui temi tecnico-tattici del derby di sabato.