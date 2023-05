La rivalità tra Inter e Milan è tra le più storiche e sentite del calcio italiano. I due club da sempre si contendono lo scettro di “Prima squadra di Milano”, a colpi di grandi partite. Per due società con questi palmares, sono tanti i giocatori indimenticabili ad aver giocato per una delle due squadre (o per entrambe), con tanti momenti iconici legati a ognuno di essi.

Stilare l’undici tipo con i più grandi giocatori di Inter e Milan potrebbe sembrare un’eresia per molti, ma può essere un’occasione simpatica, per stemperare la tensione in vista della doppia sfida in semifinale al via mercoledì sera. Rispondere è praticamente impossibile, diversi campioni restano inevitabilmente fuori e così si finisce per scontentare sempre qualcuno. E allora ci ha pensato l’intelligenza artificiale a dare una risposta.

Stiamo parlando di ChatGPT, un software sviluppato da OpenAI in grado di simulare comportamenti umani. In poche parole: una chat dove è possibile ricevere risposte su qualsiasi argomento. Noi abbiamo deciso di metterlo alla prova chiedendo al computer di generare la miglior formazione possibile di una squadra contenente i giocatori più forti che hanno vestito la maglia dell’Inter e del Milan. Ecco il risultato:

Porta: Zenga

Difesa: Bergomi, Maldini, Nesta, Zanetti

Centrocampo: Pirlo, Rivera, Stankovic

Attacco: Ronaldo, Van Basten, Ronaldinho

Allenatore: Herrera

“Ovviamente, ci sono molti altri giocatori che meriterebbero di essere menzionati, ma ho scelto questi per la loro eccezionale abilità e la loro influenza sui rispettivi club” ha commentato poi ChatGPT.

E voi siete d’accordo con l’intelligenza artificiale? Oppure andrebbe fatto qualche cambiamento?