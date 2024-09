Colpo di scena improvviso alla vigilia del derby Inter-Milan, valido per la 5a giornata di Serie A. Uno dei due capitani, infatti, non sarà in campo nella sfida di San Siro a causa di un infortunio dell’ultima ora.

Si tratta di Davide Calabria. Il terzino destro dei rossoneri, infatti, dovrà saltare la gara a causa di un affaticamento muscolare all’adduttore, come riportato da Sky Sport.