Perché Inzaghi sceglierà Dimarco al posto di Carlos Augusto nel derby

Assente per infortunio contro il Manchester City, Federico Dimarco è tornato ad allenarsi ieri in gruppo e dovrebbe essere arruolabile senza troppi problemi per Inter-Milan, derby della 5a giornata di Serie A, in programma domani sera. Non solo, stando alle ultime indiscrezioni, Inzaghi potrebbe puntare su di lui anche da titolare.

Come riportato da Tuttosport il motivo di questa decisione potrebbe andare oltre l’importanza tattica e tecnica di Dimarco nello scacchiere nerazzurro. Inzaghi, infatti, potrebbe scegliere lui dal primo minuto soprattutto in virtù della condizione fisica di Carlos Augusto.

Il brasiliano, infatti, ha giocato da titolare sia la sfida di Monza, che quella di Manchester, rimanendo in campo per tutta la gara in entrambi i casi. Uno sforzo importante al quale raramente un esterno di Inzaghi viene sottoposto, con il cambio a partita in corso che rappresenta una costante. Ecco perché Carlos Augusto potrebbe aver bisogno di un po’ di riposo, trovando spazio eventualmente a partita in corso.