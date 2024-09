Inter STELLARE anche al cinema: il film dello Scudetto è da record

L’onda lunga della vittoria del 20° Scudetto non sembra ancora essersi esaurita in casa Inter. A pochi giorni dal derby contro il Milan, infatti, è uscito nelle sale il film “Inter. Due stelle sul cuore”, che ripercorre la cavalcata nerazzurra della scorsa stagione, avendo subito un grande riscontro.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ls pellicola sullo Scudetto dell’Inter è al primo posto del box office in Italia. L’incasso è di 182.949 euro. Il film è in programmazione da giovedì scorso e rimarrà nei cinema fino a mercoledì 25 settembre.