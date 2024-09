Inter-Milan, DOPPIO dubbio per Inzaghi: “Oggi la scelta definitiva”

Nemmeno il tempo di valutare cosa di buono è stato fatto contro il Manchester City in Champions League, che l’Inter di Inzaghi è subito chiamata a un altro impegno delicatissimo: il derby contro il Milan, valido per la 5a giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro arriva a questa gara con molte certezze, ma anche con un paio di dubbi.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, la formazione titolare per la supersfida di domani sera è decisa per nove undicesimi. I due nodi da sciogliere riguardano i due esterni di fascia: a destra, Dumfries scalpita per ritrovare il posto da titolare, mentre a sinistra c’è la questione Dimarco a tenere banco.

L’esterno è tornato pienamente in gruppo e potrebbe già partire titolare, anche in virtù delle fatiche sostenute da Carlos Augusto nelle ultime due gare. Il brasiliano, infatti, è stato protagonista dal 1′ al 90′, sia a Monza, sia a Manchester e potrebbe aver bisogno di un po’ di riposo.

In ogni caso, come sottolinea sempre il quotidiano romano, Inzaghi scioglierà tutti i suoi dubbi solo nella giornata di oggi, al termine della rifinitura, che gli darà risposte più chiare e definitive sulle scelte per il derby.