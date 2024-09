DS Udinese: “Inter-Bijol? Nessun disturbo. Cessione non valutata”

Intervenuto come ospite di TvPlay.it, il direttore sportivo dell’Udinese, Gianluca Nani, è tornato nuovamente sull’interesse estivo dell’Inter per Jaka Bijol, raccontando di come la trattativa non sia poi andata a buon fine.

Queste le sue parole:

“Nessun disturbo da Marotta e Ausilio, anche con trattative che non vanno a buon fine. Ringraziarli per l’interessamento? Per carità, Bijol è un calciatore che l’ha fatto vedere anche all’Europeo, è un difensore centrale forte e chiama l’attenzione anche di tanti club all’estero. Non abbiamo preso in consdierazione l’ipotesi della cessione. Bijol è un ottimo calciatore ed è normale che i grandi club si avvicinino a lui. È super focalizzato nel progetto, ha un grandissimo carattere ed è una persona fantastica anche nello spogliatoio. È stato facile soprassedere e andare avanti”.