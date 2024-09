Il DATO nei derby fa sorridere Lautaro. E Inzaghi ha una speranza

Non può certo essere un problema per l’Inter, ma l’inizio di stagione di Lautaro Martinez non è stato scoppiettante come in passato. La mancata preparazione estiva e anche qualche problemino fisico non hanno aiutato il capitano nerazzurro, partito dalla panchina in Champions League e voglioso di ritrovare il gol in una partita speciale come il derby contro il Milan.

A farlo sorridere ci sono i dati: pur non avendo trovato la via della rete nei due match della scorsa stagione, Lautaro Martinez ha già segnato 8 gol nelle sfide contro i rossoneri. In Serie A si tratta della sua terza vittima preferita, dietro solo a Salernitana e Cagliari.

Numeri confortanti, che fanno sperare in un ritorno da titolare da protagonista per il capitano nerazzurro. Se lo augura anche Inzaghi. Il tecnico, come scrive il Corriere dello Sport, spera che la condizione del Toro possa essere già migliore rispetto a quanto visto nelle prime uscite stagionali.