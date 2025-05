Inter-Barcellona, torna dall’infortunio: “Sarà titolare”

Tra i principali temi da affrontare in vista del ritorno tra Inter e Barcellona del prossimo martedì 6 maggio, c’è sicuramente tanto da discutere sulla condizione degli infortunati sia da una parte che dall’altra. Simone Inzaghi, infatti, dopo aver perso Pavard in campionato, lo scorso mercoledì ha dovuto rinunciare all’intervallo anche a Lautaro Martinez per un fastidio ai flessori della coscia sinistra.

Dall’altra parte, invece, Hansi Flick non avrà a disposizione Koundé, altro calciatore uscito per infortunio durante Inter-Barcellona. Il tecnico tedesco spera invece di recuperare Balde e Lewandowski, entrambi al rientro dall’infermeria con lo spagnolo in lizza per una maglia da titolare. Chi tornerà dal primo minuto domani sera, nel match contro il Valladolid, è Marc-André ter Stegen. Il portiere, fuori dallo scorso settembre per la rottura del tendine rotuleo, è pronto per il rientro in campo.

Questo l’annuncio di Flick in conferenza stampa: “Marc tornerà a giocare domani, sicuro. Szczesny? Per i portieri è bene che abbiamo qualche minuto in meno per recuperare. Marc sta andando bene, è ad un buon livello, lo vedo nei suoi fantastici allenamenti. Chi sarà il titolare con l’Inter? Per adesso non sto pensando di cambiare nulla verso il finale di stagione. Marco giocherà domani, ma non so se potrei cambiare la gerarchia. Le cose vanno così, viviamo il presente”.