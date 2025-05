Conte: “Inter esemplare in Champions, ma dimostra una cosa”

Tra i match in programma domani, oltre alla sfida di San Siro tra Inter-Verona delle 20.45, bisognerà prestare parecchia attenzione anche alla gara delle 18.00 tra Lecce-Napoli. La squadra di Antonio Conte, infatti, anche solo per pochi minuti potrebbe allungare a +6 sui nerazzurri, sferrando un altro colpo determinante nella corsa scudetto.

Lo stesso allenatore leccese, intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa, ha parlato dell’Inter e dello straordinario percorso sin qui svolto in Champions League: “Bisogna fare i complimenti e non sono finti. Sta rappresentando l’Italia in maniera esemplare. Deve far capire che il livello italiano è importante è che il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario“.