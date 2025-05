La mossa dell’Inter apre al ritorno di Skriniar in Serie A

L’Inter si prepara a un mercato con importanti novità in ogni reparto. Tra i reparti che verranno rinnovati c’è sicuramente la difesa, con diversi obiettivi nel taccuino nerazzurro. Uno di questi potrebber anche aprire a un ritorno in Serie A di Milan Skriniar.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex difensore nerazzurro sarebbe tra gli obiettivi della Lazio per la prossima estate, in caso di partenza di Mario Gila. Il difensore spagnolo, infatti, potrebbe ricevere diverse offerte sul mercato.

Tra i club più interessati sembra esserci proprio l’Inter, accostata al giocatore già da diverso tempo e presente allo stadio per osservarlo da vicino lo scorso lunedì, stando a quanto fu riportato da Tuttosport qualche giorno fa.