Colpo in difesa, Inter in POLE. Dall’UK: “Richiesta da 25 milioni”

L’arrivo nell’ultimo giorno del calciomercato estivo di Tomas Palacios ha dato il via al processo di rinnovamento della difesa, che l’Inter intraprenderà in modo più sistematico nelle prossime sessioni di mercato. E una novità importante potrebbe arrivare già a gennaio.

Secondo quanto riportato dal The Sun, i nerazzurri sarebbero in pole position per la corsa a Takehiro Tomiyasu, difensore dell’Arsenal scivolato in fondo alle gerarchie di Mikel Arteta. Sul giocatore, oltre ai nerazzurri, ci sarebbero anche Juventus e Napoli.

Sempre stando a quanto riportato dal giornale britannico, Tomiyasu sarebbe l’obiettivo numero uno dell’Inter per il mercato invernale, ma i Gunners potrebbero lasciarlo partire solo a fronte di un’offerta da almeno 25 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Già finito in passato nel mirino dei dirigenti interisti, Tomiyasu sarebbe un acquisto in linea con i parametri di Oaktree a livello anagrafico, un po’ meno dal punto di vista finanziario. Dfficile pensare che i nerazzurri possano investire 25 milioni a gennaio, a meno che l’Arsenal non aprà a formule diverse, come il prestito con diritto (o obbligo) di riscatto.