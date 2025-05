ULTIMATUM al colpo dell’Inter: l’annuncio di Romano

Se da un lato il gruppo squadra dell’Inter rimane concentrato sul campo con le ultime tre decisive partite per giocarsi la Serie A e la Champions League, dall’altro c’è l’area dirigenziale nerazzurra che è già al lavoro da tempo per la programmazione della prossima stagione e con grande attenzione sul mercato.

A giugno l’Inter si giocherà la prima edizione del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre e prima di quella data vuole già avere alcuni nuovi rinforzi da mettere a disposizione di mister Simone Inzaghi, approfittando della breve sessione di mercato che ci sarà a inizio giugno, subito prima dell’inizio del torneo.

Ed è proprio questa sessione extra di mercato di giugno prima del Mondiale per Club che l’Inter ha fissato come una sorta di ultimatum con il Marsiglia per l’affare Luis Henrique. Secondo Fabrizio Romano, il club nerazzurro vuole chiudere in fretta con i francesi dopo aver già raggiunto da tempo l’accordo col giocatore.