Rimonta Inter per lo scudetto: la previsione del Supercomputer

Nell’ultimo turno di Serie A, forse un po’ a sorpresa, l’Inter è riuscita ad avvicinarsi al Napoli in classifica. Da un distacco di 3 punti che c’era prima dell’inizio di questa giornata, i nerazzurri vincendo sul campo del Torino sono riusciti a portarsi a -1 dagli azzurri che hanno invece pareggiato in casa contro il Genoa.

Dopo questa novità anche l’algoritmo di Opta ha aggiornato le sue percentuali sulle possibilità delle due squadre di spuntarla in questa lotta Scudetto. Ecco quindi cosa dice adesso il supercomputer sulle sue previsioni in merito a Inter e Napoli in vista degli ultimi 180 decisivi minuti di questo equilibrato campionato.

Sono aumentate le percentuali di vittoria del titolo da parte dell’Inter che adesso sono salite fino al 28,09% di chance di chiudere in testa. Il Napoli invece rimane avanti con il 71,91% di possibilità di aggiudicarsi lo Scudetto, secondo il supercomputer di Opta. Gli azzurri di Conte restano quindi avanti ma la squadra di Inzaghi ha guadagnato più fiducia per l’algoritmo.