Chi è Kovacs, l’arbitro di Psg-Inter: nerazzurri imbattuti

Questo pomeriggio è stato designato ufficialmente l’arbitro che dirigerà la finale di Champions League tra Psg-Inter il prossimo 31 maggio a Monaco. Nonostante Marciniak venisse dato ancora tra i favoriti, l’Uefa ha deciso che sarà il rumeno Istvan Kovacs ad arbitrare la sfida decisiva tra le due formazioni di Luis Enrique e Simone Inzaghi.

Ad aiutare Kovacs in campo saranno inoltre gli assistenti Marica e Tunyogi, entrambi rumeni, mentre João Pinheiro sarà il IV Ufficiale del match, con Bruno Jesus come eventuale riserva. Al Var designato l’olandese Higler, con Popa nelle vesti di assistente e van Boekel come supporto Var.

Kovacs ha diretto l’Inter in tre occasioni, nelle quali i nerazzurri hanno collezionato un pareggio con lo Shakhtar nel 2021, una vittoria contro l’Atletico all’andata degli ottavi dello scorso anno e per ultima contro l’Arsenal in questa edizione. Anche contro i Gunners era arrivata una vittoria grazie al gol decisivo dal dischetto di Hakan Calhanoglu.

Sono cinque, invece, i precedenti con il Psg per un totale di tre vittorie e due sconfitte per i francesi. L’ultimo precedente risale alla vittoria ai calci di rigore contro il Liverpool dello scorso 11 marzo.