La Nazione – Inter, fissata la deadline per Milenkovic: due opzioni

Scendono di giorno in giorno le possibilità che Nikola Milenkovic possa vestire dalla prossima stagione la maglia dell'Inter. Il club nerazzurro considera infatti eccessiva la spesa pari a 15 milioni di euro per il ruolo di vice de Vrij, nonostante la cifra rappresenti una grandissima opportunità di mercato rispetto al reale valore del difensore. E, in assenza di cessioni eccellenti come quella di Skriniar non previste ad oggi dalla società, non sarà possibile arrivare alla valutazione fatta dalla Fiorentina.