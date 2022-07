Mercato – Tutti i giocatori su cui l’Inter detiene una percentuale sulla rivendita

Negli ultimi anni ha preso sempre più piede un'interessante clausola nei contratti di cessione dei giocatori, specie per quanto riguarda le giovani promesse. In sostanza il club cedente si assicura una percentuale prestabilita sulla percentuale di futura rivendita del calciatore. Una mossa lungimirante, che può portare incassi importanti anche a chi, magari a malincuore, ha venduto uno dei propri gioielli. Successe ad esempio all'Inter quando il Liverpool vendette Coutinho al Barcellona. Ma sui contratti di quali giocatori e Inter vige attualmente questa regola? Scopriamolo insieme.