Mercato – Pinamonti verso l’Atalanta: rilancio decisivo all’Inter

Si sta per concludere una volta per tutte l'intrigo Andrea Pinamonti. Il centravanti classe 1999, rientrato all'Inter dopo il prestito più che convincente dello scorso anno all'Empoli, sta per lasciare il club nerazzurro nuovamente a titolo definitivo. Nelle prossime ore dovrebbe infatti arrivare il tanto atteso rilancio dell'Atalanta verso i 20 milioni di euro, cifra richiesta dalle parti di Viale della Liberazione per lasciare andare il centravanti italiano.