L’Inter può soffiare un altro leader al Napoli: “Lo vuole a tutti i costi”

Dopo Piotr Zielinski, che ha già svolto le visite mediche per conto dei nerazzurri e dal 1° luglio si unirà all gruppo di Simone Inzaghi, l’Inter guarda ancora una volta in direzione Napoli. L’obiettivo è quello di prelevare ai partenopei un altro leader e simbolo, per giunta capitano degli azzurri: si tratta di Giovanni Di Lorenzo.

Secondo quanto riporta Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss, il club nerazzurro vorrebbe il laterale destro a tutti i costi ed è pronto a imbastire una trattativa con il giocatore e il suo entourage. Di Lorenzo, classe 1993, potrebbe agire sia da esterno destro a tutta fascia nel 3-5-2 che come terzo difensore sulla stessa corsia, nel ruolo abitualmente ricoperto da Pavard, Bisseck o Darmian.

La trattativa, in ogni caso, si preannuncia complessa visto il lungo arco temporale che separa il giocatore dalla scadenza di contratto, prevista per il 30 giugno 2028 dopo il rinnovo sottoscritto nello scorso mese di agosto. I rapporti fra Inter e Napoli, inoltre, non sono particolarmente sereni dopo l’affare Zielinski e il caso Acerbi-Juan Jesus. Ma si tratta, in ogni caso, di una pista da non sottovalutare.