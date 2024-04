Cuadrado punta il Derby: fissata la data del rientro

Quando la scorsa estate l’Inter decise di ingaggiarlo, c’erano molte perplessità sull’arrivo di Juan Cuadrado in nerazzurro. Il colombiano non è riuscito a far cambiare gli scettici a causa di problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo. A breve, però, l’esterno potrebbe tornare per l’ultimo scorcio di stagione.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Cuadrado è quasi pronto al rientro in gruppo. La sua prima convocazione, dopo l’operazione al tendine rotuleo dello scorso dicembre, potrebbe essere per il match di domenica 14 aprile contro il Cagliari, per poi essere a completa disposizione di Inzaghi per il Derby contro il Milan.