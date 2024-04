Bento-Inter, perché serve un blitz immediato

L’Inter ha individuato almeno tre ruoli sui quali intervenire nel prossimo calciomercato. Fra questi c’è il portiere, visto che Yann Sommer ha fornito ampie garanzie ma la carta d’identità parla chiaro: lo svizzero ha 35 anni e non può essere considerato un profilo su cui contare a lungo termine. Per questo, il club nerazzurro vorrebbe puntare su un portiere più giovane e in grado di guadagnare gradualmente i galloni da titolare.

Tra i profili più apprezzati da anni in Viale della Liberazione c’è sicuramente quello del brasiliano Bento dell’Athletico Parananense, monitorato e sondato anche la scorsa estate prima di virare sull’esperienza di Sommer. Su di lui, però, la concorrenza comincia a diventare crescente e folta, col serio rischio di trovarsi invischiati in un’asta. Le sue prestazioni non sono passate inosservate in giro per l’Europa, come la titolarità con la Nazionale brasiliana durante la sosta di marzo.

Marotta e Ausilio si sono mossi per tempo nel manifestare il gradimento al classe 1999 e al suo club di appartenenza ma – secondo La Gazzetta dello Sport – adesso serve un blitz immediato e definitivo per non correre il rischio di vedere sfumare l’obiettivo.