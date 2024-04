Inter 2024-25, già decisi i prossimi tre acquisti

L’obiettivo dell’Inter a breve termine è noto a tutti: scudetto matematico e seconda stella. Dopo la festa, però, ci sarà da tuffarsi nel calciomercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, con l’ambizione di essere competitivi in tutte le competizioni grazie a una rosa adeguata.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, insieme a Simone Inzaghi, secondo La Gazzetta dello Sport avrebbero già individuato i tre ruoli sui quali intervenire. Resta in ogni caso la consapevolezza che i piani nel mercato possono cambiare in fretta, come insegna il caso Lukaku.

La prima necessità è quella di acquistare un attaccante. Con Lautaro e Thuram confermati, i nerazzurri aggiungeranno Taremi ma non solo, visto lo scarso rendimento di Sanchez e Arnautovic. L’obiettivo prioritario rimane Albert Gudmundsson del Genoa, nonostante la valutazione dell’islandese parta da 30 milioni e sia destinata a lievitare, soprattutto in caso di finale di stagione brillante.

La seconda è legata al portiere. L’Inter vorrebbe affiancare a Sommer un profilo giovane e valido che possa diventarne l’erede, dopo una stagione di apprendistato. Ai nerazzurri piace da anni Bento dell’Athletico Paranaense, ma la concorrenza sta diventando sempre più forte e vasta. Al momento, non è prevista la permanenza di Audero.

La terza è quella relativa a un difensore centrale. Acerbi (futuro incerto) e De Vrij, rispettivamente titolare e riserva del ruolo, hanno superato i 30 anni ed entrambi vedranno scadere il contratto con l’Inter nel 2025. Marotta e Ausilio pensano a un nuovo innesto nel ruolo e qui i nomi circolati nelle ultime settimane: dal sogno Buongiorno fino al parametro zero Hermoso, passando per il promettente Valentini del Boca Juniors.