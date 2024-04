San Siro, Duomo e pullman scoperto: cosa succederà in caso di scudetto

L’Inter si prepara ad affrontare il primo match point scudetto del suo campionato. Domani sera è in programma il derby in casa del Milan e, in caso di vittoria, i nerazzurri conquisterebbero aritmeticamente il tricolore della seconda stella. Ma qual è il piano del club e dei suoi tifosi nel caso in cui lo scenario dovesse verificarsi già domani?

I festeggiamenti partirebbero subito dopo la partita, con un corteo organizzato dalla Curva Nord che partirà da Largo Cairoli fino in Duomo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, partirebbe anche il piano della Prefettura per presidiare le zone considerate più calde, con l’obiettivo di evitare contatti fra tifosi interisti e milanisti.

Le celebrazioni più grandi, però, si terrebbero martedì pomeriggio con la parata ufficiale organizzata dal club. Il bus scoperto partirebbe da San Siro per attraversare la città e giungere fino in Duomo, fra le consuete due ali di folla in visibilio.