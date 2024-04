Dumfries al dentro o fuori: come sta andando la trattativa per il rinnovo

Il futuro di Denzel Dumfries continua a tenere banco in casa Inter, considerato il contratto in scadenza nel 2025 e la conseguente possibile cessione nel prossimo calciomercato estivo. La storia non è da considerarsi definitivamente chiusa, visto che ci sono ancora possibilità di arrivare al prolungamento, sebbene la strada sia in salita per vari motivi.

Dumfries: come sta andando la trattativa per il rinnovo con l’Inter

Partiamo dall’inizio, ovvero dalle discussioni fra il club nerazzurro e l’entourage che prima di Natale hanno prodotto una fumata grigia, tendente al nero. Gli agenti dell’olandese, infatti, hanno chiesto 5 milioni netti all’anno per prolungare, a fronte dell’offerta da 4 milioni dell’Inter (stessa cifra percepita da Federico Dimarco). Lo stop al Decreto Crescita si è rivelato poi un altro grosso ostacolo verso la permanenza, dal momento che Dumfries – arrivato nel 2021 dal Psv Eindhoven – gode dei benefici fiscali. Tuttavia, il club sta studiando la possibilità di usufruire ugualmente della tassazione agevolata.

Le ultime settimane sono state poi caratterizzate da un riavvicinamento fra le parti, che sono tornate a parlarsi. La trattativa, in ogni caso, rimane in una fase di stallo: l’entourage del giocatore ha abbassato le pretese, ma adesso è l’Inter che si interroga sul futuro dell’esterno, potenzialmente utile per finanziare il mercato in entrata, detto che Marotta e Ausilio potrebbero anche trovare la quadra sulla base di un aumento a 3,5-4 milioni rispetto ai 2,5 che l’olandese percepisce attualmente.

Su di lui, in ogni caso, si è fatto avanti l’Aston Villa. La richiesta dei nerazzurri è di 30 milioni di euro, ma è da vedere se il diretto interessato sia disposto a trasferirsi in un club che non è certo di giocare la Champions League del prossimo anno.

Una decisione definitiva arriverà dopo la conquista matematica dello scudetto. Sarà quello il momento del dentro o fuori: se non si dovesse arrivare a un accordo, è scontato che l’Inter si prepari alla cessione estiva.