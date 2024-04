Asllani: “L’Inter è un sogno. E ho legato soprattutto con due compagni”

Kristjan Asllani, centrocampista nerazzurro classe 2002 giunto alla sua seconda stagione a Milano, parla ad ABC Morning Show della sua esperienza con l’Inter. Queste le sue dichiarazioni.

“Ho detto e continuerò a dire che per me non c’è posto migliore dell’Inter: ci sono tanti campioni che mi aiutano ogni giorno, ho due anni di esperienza e sono entrato nel gruppo al 100%. Amo i giocatori e loro amano me. Per me è un sogno“.

“Vado molto d’accordo con Frattesi e Lautaro. Mi trovo molto bene con tutti, ma con loro ho un rapporto migliore. Calhanoglu? Mi ha preso molto vicino a sé, mi ha parlato tante volte e nelle partite in cui non c’era mi scriveva: per me è un idolo. Sto imparando da lui, è un giocatore con tantissima esperienza e voglio continuare a imparare ancora di più“.