L’Inter non vuole cedere Marcus Thuram, ma saranno le offerte a stabilire il suo futuro in nerazzurro. Non si può tralasciare un dettaglio: l’attaccante francese è arrivato a parametro zero nella scorsa estate e un suo eventuale addio permetterebbe al club nerazzurro di registrare una plusvalenza totale nel prossimo calciomercato. Un po’ quanto accaduto con André Onana a luglio, con il danaroso addio in direzione Manchester United.

Secondo Tuttosport, il club nerazzurro si priverebbe del suo numero 9 soltanto a fronte di un’offerta monstre capace di generare un mega incasso: si parte da un minimo di 80 milioni di euro e il corteggiamento del Psg si fa sempre più insistente. L’Inter ha infatti l’esigenza di chiudere il prossimo mercato a saldo zero e, se vuole rinforzare il suo organico, deve monetizzare dalle cessioni e il solo Dumfries, in questo senso, potrebbe non bastare. Ma come si muoverebbero Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dopo l’eventuale addio di Thuram?

Il quotidiano torinese parla di tre nomi, uno per reparto. In porta l’obiettivo sarebbe Bento, brasiliano classe 2000 attualmente all’Athletico Paranaense con una valutazione minima di 20 milioni di euro. In difesa si andrebbe dritti su Alessandro Buongiorno, classe 1999 del Torino che piace tanto all’Inter e ha confessato la sua preferenza verso la destinazione nerazzurra: per portarlo via dai granata serve una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni. Infine, per l’attacco il nome è Albert Gudmundsson, classe 1997 del Genoa: il Grifone chiede 30 milioni, forse qualcosa in più, per liberare l’islandese.