Gazzetta: “Perché Inzaghi ha deciso di rimanere all’Inter”

Simone Inzaghi e l’Inter, un legame giunto al terzo anno e destinato a proseguire. Il tecnico piacentino si appresta a vincere il suo sesto trofeo in nerazzurro, il più importante: lo scudetto in arrivo si aggiungerà alle tre Supercoppe e alle due Coppe Italia, oltre alla finale di Champions League.

Una stagione, quella della sua Inter, che ha inevitabilmente attirato gli interessi della Premier League. Su di lui si sono informati il Liverpool che saluterà Klopp, il Manchester United che potrebbe esonerare Ten Hag e pure il Chelsea. Inzaghi, però, non ha nessuna voglia di abbandonare Milano sul più bello e La Gazzetta dello Sport oggi spiega i motivi.

L’allenatore nerazzurro gode innanzitutto di piena fiducia dalla dirigenza, che vuole continuare con lui a lungo. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno apprezzato una cosa in particolare della sua gestione, ovvero la crescita nella capacità di gestire le difficoltà, che in questi tre anni si sono verificate più volte. Inzaghi ha quindi voglia di dare seguito al progetto con l’Inter, essendo un tecnico che ama rimanere a lungo nei club in cui lavora, come dimostrato alla Lazio.

Per questo, dopo lo scudetto, l’allenatore questa volta non firmerà il solito prolungamento annuale (come accaduto nel 2022 e nel 2023), bensì un biennale con opzione su un altro anno. Ciò significa che potenzialmente rimarrebbe all’Inter fino al 2027, arrivando alla sesta stagione. Qualcosa che non è riuscito neppure ai tecnici nerazzurri più longevi come Mancini, Trapattoni o Bersellini. Il 2027 è fra l’altro una data simbolica, essendo quella in cui scadono i contratti dei vertici dirigenziali, Marotta in primis.