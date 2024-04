L’Inter non molla Kayode, ma l’affare è complicato per un motivo

L’Inter continua la ricerca di esterni destri sul prossimo calciomercato, visto che Tajon Buchanan verrà impiegato in un altro ruolo e Denzel Dumfries resta un forte indiziato in ottica cessione.

Il preferito in Serie A rimane Michael Kayode della Fiorentina, che alla prima stagione fra i grandi si sta imponendo come titolarissimo nella squadra di Vincenzo Italiano. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non mollano il classe 2004 che però, considerati età e rendimento, potrebbe avere una valutazione troppo elevata per le casse di Viale della Liberazione. Trattare con Rocco Commisso, inoltre, potrebbe rivelarsi molto difficile.

Per questo motivo, secondo La Gazzetta dello Sport il club nerazzurro esplora anche strade alternative, fra cui quella che porta dritti in Premier League e precisamente al Manchester United.